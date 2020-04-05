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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بوتين» يدير روسيا «عن بُعد»

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:25 م
بوتين
بوتين
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أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن عمل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن بعد سيستمر لمدى أسبوع على الأقل.

وأكد بيسكوف، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة "تاس" الروسية: "لقد مر أسبوع واحد، وأعتقد أن الرئيس بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة أسبوع آخر على الأقل".

وتابع بيسكوف: "أعتقد أن حادث إصابة كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا بفيروس كورونا أكد أنه بغض النظر عن كافة تدابير السلامة المتخذة من الأفضل تقليل التواصل الحي، وهو ما قام به الرئيس بوتين".

وكان الكرملين قد أكد أن بوتين، يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا وكل شيء على ما يرام، وأقر بيسكوف أن قاعدة إجراء اختبار الكشف عن كورونا لجميع من يلتقيهم بوتين، لم يتم التقيد بها خلال زيارته المستشفى، وقال: "لا نعرف ما إذا خضع الدكتور بروتسينكو للفحص (قبل ذلك)، لأنه لم يكن أصلا على علم بزيارة الرئيس"، متمنيًا للطبيب الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق أكد بيسكوف، أن الرئيس بوتين يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا، مشددا على أن حالته الصحية جيدة.

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت إصابة كبير الأطباء في المستشفى الرئيسي في موسكو الذي يعالج مرضى "كوفيد- 19"، والذي استقبل بوتين، في هذه المؤسسة الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد.

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