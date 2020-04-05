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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 غرقى و22 مفقودًا في حادث عبارة بجزر سليمان

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:24 م
حادث عبارة
حادث عبارة
وكالات
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جرى العثور على جثث خمسة أشخاص أثناء عمليات بحث عن 27 شخصا أطاحت بهم الأمواج من على متن عبارة داخلية في جزر سليمان.

وقالت شرطة جزر سليمان، في بيان، اليوم الأحد، إنه جرى انتشال الجثث، وهي لثلاث نساء ورجلين من المياه بالقرب من مقاطعة مالايتا.

وكان الخمسة ضمن 27 مفقودا من ركاب العبارة "إم. في تايمارهو"، التي كانت في طريقها من العاصمة هونيارا إلى مالايتا، مساء يوم الخميس الماضي.

وكانت العبارة تحمل على متنها أكثر من 700 راكب، بالإضافة إلى بضائع، وجاءت رحلتها وسط أمواج متلاطمة بسبب الإعصار المداري هارولد، رغم التحذيرات التي أطلقها مكتب الطقس بضرورة عدم الإبحار.

وقال بريان أونيما، من مركز تنسيق الإنقاذ البحري في جزر سليمان، للإذاعة النيوزيلندية: "تم إطلاق تحذير من الإعصار.. كما أعلنت هيئة الموانئ لدينا أنه يتعين على جميع السفن عدم التحرك هذا الليل".

وقالت السلطات ووسائل الإعلام المحلية إن الناس أخذوا يغادرون العاصمة المكتظة بالسكان إلى جزرهم بأعداد كبيرة بعد أن أعلن رئيس الوزراء، مانسيه سوجافاري، الإغلاق العام في البلاد بسبب فيروس كورونا.

ويتجه إعصار هارولد الآن نحو جزيرة فانواتو.

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