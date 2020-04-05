الإمارات تطلق «الإجازة المبكرة» لتمكين المقيمين من العودة إلى بلادهم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، مبادرة "الإجازة المبكرة" بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلادهم، خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه يتم ذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.تأتي المبادرة في إطار الحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.