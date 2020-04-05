الإمارات تقرر تعزيز المخزون الاستراتيجى

قال رئيس وزراء الإمارات على "تويتر" بعد اجتماع للحكومة إن مجلس الوزراء قرر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو أيضا حاكم دبي ونائب رئيس الدولة على "تويتر": "عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات.. بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام.. وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".