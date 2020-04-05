محافظ القليوبية يتفقد منافذ صرف المعاشات (صور)

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مكاتب بريد كفرشكر لمعرفة إذا كان هناك زحام وتجمعات داخل تلك المكاتب أثناء صرف المعاشات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وخلال الجولة رصدت "الدستور"، مداعبة موظفو البريد للمحافظ قائلين له: "اتفضل اشرب شاي"، فرد عليهم قائلا: "شكرا والشاي بتاعي عندكم إنكم تخلصوا الناس بسرعة وماشوفش زحام أو تجمعات نهائيا".وشدد المحافظ على سهولة تنظيم المواطنين في صرف المعاش ومنع الزحام لعدم انتشار الإصابة بفيروس كورونا، مع ضرورة التطهير والتعقيم بصفة مستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة.وطالب المحافظ بضرورة تطبيق قانون حظر التجوال وغلق المحال التي نص عليها قرار مجلس الوزراء في موعدها وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين.