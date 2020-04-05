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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تسجل أقل نسبة يومية لإصابات كورونا منذ بدء الأزمة

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:18 م
كورونا
كورونا
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سجّلت إسبانيا، اليوم الأحد، أقل نسبة يومية لارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" منذ بداية الأزمة، فيما انخفض عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أدنى مستوى له في 10 أيام، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الاتجاه الهبوطي في عدد الوفيات اليومية بفيروس "كورونا" في البلاد تواصَل، اليوم، حيث سُجّلت 674 حالة وفاة، أقل بـ135 حالة من الرقم المسجل بالأمس، ليصبح أقل يوم في عدد الوفيات بالفيروس منذ 10 أيام، لافتة إلى أن أعلى يوم شهد حالات وفاة كان الخميس الماضي، حين سُجلت 950 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ويبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في إسبانيا حتى الآن 12 ألفا و418 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى انخفاض نسبة الزيادة اليومية في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، حيث ارتفع اليوم، عدد الإصابات المسجلة في إسبانيا إلى 130 ألفا و759 إصابة مؤكدة، بزيادة قدرها 6023 حالة إصابة رُصدت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5%.

من جانبها، قالت ماريا خوسيه سييرا، المسئولة في مركز تنسيق وزارة الصحة للتحذيرات الصحية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة بشأن الفيروس، إن 30 ألفًا و80 حالة من حالات الإصابة شفيت بالكامل من الفيروس وخرجت من المستشفيات، ويمثل هذا العدد نسبة 29% من إجمالي المصابين، لافتة إلى أنه "في معظم المناطق انخفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم للمستشفيات مقارنة بالأيام الأخيرة".

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