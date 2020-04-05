اعترافات المتهم ببيع مطهرات مجهولة المصدر بالقطامية

اعترف المتهم ببيع المطهّرات مجهولة المصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باستغلاله الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحاجة الكثير للكحول؛ بهدف الكسب والتربح غير المشروع، موضّحًا أنه أوهم المواطنين بصحة وجودة معروضاته، وطلبت النيابة تحريات المباحث بالواقعة قبل إصدار قرارها تجاه المتهم.ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص من مُعلني بيع الكحول مجهول المصدر عبر فيس بوك، وجاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشر أحد الأشخاص، مقيم بالقطامية القاهرة، مشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كحول) مجهولة المصدر، في غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.وعقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، أعدت مأمورية لاستهداف المتهم، وضبطه في أحد الأكمنة بمحيط سكنه أثناء استقلاله سيارة ملاكي، وبتَفتيشه ضُبط معه هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش السيارة قيادته تم العثور على 235 عبوة، مختلفة الأحجام بدَاخلهم مادة الكحول مجهول المصدر، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا للظروف الراهنة.