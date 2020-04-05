أكثر من نصف مصابي كورونا في موسكو أقل من 45 عامًا

أعلنت اللجنة المكلفة بمكافحة فيروس "كورونا" في العاصمة الروسية، "موسكو"، أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس تقل أعمارهم عن 45 عاما، مشيرة إلى أنه تأكد إصابة 19 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفاد بيان للجنة، اليوم الأحد، بأن من بين 536 إصابة تم تسجليها في العاصمة (موسكو)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تعود 19 منها لأطفال تأكدت إصابتهم بالفيروس، و250 لأشخاص أعمارهم تتراوح بين 18 و45 عاما، و189 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 46 و65 عاما، و23 حالة لأشخاص تزيد أعمارهم على 80 عاما.يُذكر أن السلطات الروسية أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين، و658 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع مقاطعات وأقاليم روسيا، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات خمسة آلاف إصابة، منها 3893 إصابة في العاصمة (موسكو) وحدها.