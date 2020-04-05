المرصد السورى: ارتفاع عدد قتلى مرتزقة أردوغان فى ليبيا لـ165

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغ نحو 165.وأكد المرصد، في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني، تواصل ارتفاع أعداد القتلى بعد مقتل وجرح دفعات جديدة منهم في معارك طرابلس، مشيرا إلى توثيق مقتل 9 مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا خلال اشتباكات مع قوات الجيش الليبي في محاور متفرقة في طرابلس العاصمة.وأضاف المرصد، أن القتلى ينحدرون من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، موضحا أنهم قتلوا خلال الاشتباكات بمحاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة.وكان المرصد أعلن، في وقت سابق، أن الحكومة التركية تحارب بالوكالة في ليبيا من خلال مراكز للتجنيد في سوريا تقوم بتجنيد المقاتلين مقابل 2000 دولار شهريًا، لافتا إلى أن حالة من الاستياء سادت في صفوف المقاتلين بعد أن تخلى الرئيس التركي، رجب أردوغان، وحكومة الوفاق غير المعتمدة في الوفاء بوعودهم وتراجعهم عن سداد الرواتب المتفق عليها، إضافة إلى تزايد القتلى خلال الاشتباكات والقبض على العديد منهم من جانب الجيش الوطني الليبي.