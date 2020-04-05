استمرار تعقيم وتطهير المؤسسات الحيوية في سفاجا بالبحر الأحمر

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، أعمال التطهير والتعقيم للمؤسسات الحيوية والمواصلات العامة؛ وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا".وقالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في تصريح اليوم، إن أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية تتم بمعاونة فرق من المشاركين والمتطوعين، كما تتم أعمال تطهير وتعقيم أماكن صرف المعاشات وأعمال التنظيم منعا للتكدس وتسهيلا على المواطنين بالتعاون مع الإدارات المعنية في الوحدة المحلية للمدينة.وأكدت المغربي، أنه تم تعقيم منطقة سفاجا البلد والوحدة الصحية والشبان المسلمين وشارع المحكمة وشارع عمار بن ياسر ومنطقة "زرزارة" بمشاركة المجتمع المدني وشباب المدينة المتطوعين والجمعيات الأهلية والإدارة الزراعية عن طريق ماكينة الرش المحمولة على الأكتاف.