23 مصابًا فى حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بكوم أمبو

وقع حادث انقلاب سيارة قوات أمن مركزى، مساء اليوم الأحد، بترعة تابعة لقرية الرغامة غرب مركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، إثر اصطدامها بتوك توك، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا.وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن بترعة قرية الرغامة غرب، ما أسفر عن إصابة 23 فردًا من القوات، من بينهم ظابطان و18 مجندًا، وتوجهت سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى.وجرى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو العام، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة.