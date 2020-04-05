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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيرين تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة بـ«مش قد الهوى» على «يوتيوب»

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:13 م
شيرين
شيرين
منار إبراهيم
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استطاعت المطربة شيرين عبدالوهاب أن تحقق نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "مش قد الهوى"، التي طرحتها خلال الأيام الماضية رغم ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وانضمت "شيرين" لقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، واحتلت المركز الثاني متخطية نصف مليون مشاهدة.

وتعاونت شيرين في أغنية "مش قد الهوى" مع كل من الشاعر الغنائي محمد الغتيني، والملحن محمد رحيم، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، ووضع الفواصل الموسيقية محمد رحيم، وجيتار مصطفى أصلان، وكولة محمد عاطف، وكلارنيت حموسة، وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية:

"قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه

إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال

وأنا من ساعتها بعدت

قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى

أصل السكوت في الحالة دي هو أبلغ رد

عايزني أحبه وأمشي في سكة مغمضة وياه.. وأصبح ألاقي نفسي ضحية جديدة من ضحاياه

وأخدلي سنين دموع عذاب وندم.. وأنا بنساه هنساه

عايزني أسيبله قلبي ده اللي محلتيش غيره.. وأسلم ليه وأسيب نفسي وأنا واثقة في ضميره

وضميره مات واللي يموت ما بترجعلوش حياة".

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