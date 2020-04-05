ضبط 920 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بمحافظة كفرالشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ.وأسفرت الحملات عن ضبط 920 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ – سيدى سالم – الحامول – بلطيم – دسوق)، حيث تم ضبط 27 مركبة بدون لوحات معدنية،و 104 مخالفات دراجة نارية، و52 انتظار خاطئ، و59 مخالفة سير بدون تراخيص، و32 بدون رخص قيادة، و27 بدون رخص تسيير، و643 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.ووجه محافظ كفرالشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.