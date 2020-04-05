تركيا تستقدم رتلًا عسكريًا جديدًا بمنطقة خفض التصعيد فى سوريا

استقدمت القوات التركية في الأراضى السورية، اليوم الأحد، رتلًا عسكريًا جديدًا مكونًا من عشرات الآليات اتجه نحو منطقة خفض التصعيد.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عشرات الآليات دخلت عبر معبر "كفر لوسين" الحدودي مع لواء "إسكندرون"، واتجهت نحو المواقع التركية في منطقة خفض التصعيد.كما عمدت القوات التركية إلى إنشاء 3 نقاط جديدة لها في إدلب، اثنتان منهم بين الزعينية وبكسريا قرب مدينة جسر الشغور، والأخيرة في قرية "الفريكة" بالريف ذاته، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2280 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير الماضى وحتى الآن، إلى أكثر من 5685 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، كما ارتفع عدد النقاط التركية في المنطقة إلى 55 نقطة.