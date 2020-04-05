تفاصيل منع إقامة موائد إفطار جماعية في رمضان (فيديو)

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بينها تعليق الصلاة في المساجد لمنع التجمعات، ومنع إقامة موائد إفطار جماعية هذا العام كما هو معتاد، وأن يتم توزيع الأموال نقدًا، وتم التنبيه مسبقًا حتى لا تجمع الأموال ثم يفاجأ الناس بأنه لا توجد أماكن للإطعام.وأكد جابر طايع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن التوزيع النقدي هو الأنفع للفقراء، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف أكد أنه يجوز دفع زكاة المال وزكاة الفطر مقدمًا في بداية رمضان من باب البر وإغناء الناس.وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه يجوز إخراج زكاة المال خارج الحي وخارج الدولة، ولكن الأقربون أولى بالمعروف، مشيرًا إلى أنه يجوز شرعًا تعدد النية في العمل الواحد، ويجوز إخراج الصدقات وأن نهبها للوالد أو الوالدة المتوفاة.