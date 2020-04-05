«القاضى»: محافظة المنيا فى حالة استنفار عام بسبب كورونا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع مراكز المحافظة في حالة استنفار عام، لتنفيذ ومتابعة كل الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكل الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري.وأوضح عامر طه، رئيس مدينة ملوي، في بيان اليوم الأحد، أن الوحدة المحلية، واصلت المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة بالشوارع والأحياء والقرى، من خلال الاستمرار في حملات النظافة، والرش، والتطهير، تم تطهير مستشفى ملوي العام القديم، وتعقيم وتطهير، كنيسة أبوسيفين وشوارع وطرق قرية المعصرة، بالإضافة لتنفيذ حملات مكثفة داخل المدينة لتطبيق حظر التجول بالتنسيق بين الوحدة المحلية وقسم الشرطة.وفي السياق نفسه، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي، 8 حالات تعد على أراضي أملاك دولة، منها 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة، بمجلس قروي دروة، ومجلس قروي تونا الجبل، وحالتي تعدى على الأراضي الزراعية في المهد بمجلس قروي الروضة إبشادات.