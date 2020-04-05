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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصرية للجملة»: لدينا رصيد آمن من كافة السلع الاستراتيجية

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:25 م
السلع
السلع
ياسمين عباس
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قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إن جميع منافذ الجملة جاهزة من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء، لصرف المقررات التموينية على مدار شهر أبريل.

وأشار أحمد الزايد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك رصيدا آمنا تماما من كافة السلع الاستراتيجية للمنظومة التموينية، منوها بأن وزير التموين وجه بزيادة وتعظيم المخزون من السلع.

وأضاف أنه يتم عرض أنواع المطهرات كافة بمنافذ وزارة التموين، حيث يتم حصر الكميات التي يتم بيعها في نهاية كل يوم لعرض كميات مماثلة في اليوم التالي، منوها بأن نسب معدلات صرف المقررات التموينية لشهر أبريل وصلت إلى 30% حتى الآن.

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