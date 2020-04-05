«المصرية للجملة»: لدينا رصيد آمن من كافة السلع الاستراتيجية

قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إن جميع منافذ الجملة جاهزة من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء، لصرف المقررات التموينية على مدار شهر أبريل.وأشار أحمد الزايد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك رصيدا آمنا تماما من كافة السلع الاستراتيجية للمنظومة التموينية، منوها بأن وزير التموين وجه بزيادة وتعظيم المخزون من السلع.وأضاف أنه يتم عرض أنواع المطهرات كافة بمنافذ وزارة التموين، حيث يتم حصر الكميات التي يتم بيعها في نهاية كل يوم لعرض كميات مماثلة في اليوم التالي، منوها بأن نسب معدلات صرف المقررات التموينية لشهر أبريل وصلت إلى 30% حتى الآن.