تحصيل 2 مليون جنيه مستحقات لمصريين بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على كافة المستحقات النظامية للعاملين الذين تقدموا بشكواهم ضد الشركات التي كانوا يعملون بها، والتي تمثل أجورهم المتأخرة، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، التى بلغت إجماليها 499 ألفا و961 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 2 مليون و94 ألف جنيه مصري.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بتقديم الدعم والمساعدة للعمال الذين تقدموا بشكواهم لحصولهم على باقي مستحقاتهم المالية، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.وقال، إن المستشار العمالي أحمد رجائي بالسفارة المصرية بالرياض قام خلال الربع الأول من العام الحالي ( يناير- مارس2020) بمتابعة كل الشكاوى التي تقدم بها العمال المصريين لحصولهم على مستحقاتهم، مشيرا إلي أن إجمالي الشكاوى بلغت 151 شكوى، تم تسوية 131 بالطرق الودية، ومازال هناك 20 شكوى قيد البحث والدراسة.وأوضح المستشار العمالي بالرياض، أن المكتب قام خلال الفترة المشار إليها باعتماد 1082 عقدا، و1388 شهادة استمرار في العمل، واعتماد 148 إفادة مفردات راتب، فضلا عن توفير 16 فرصة عمل داخلية.كما قام المكتب بعمل زيارات ولقاءات واستشارات بلغت 311 منها 270 استشارة عمالية، و3 زيارات خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل العمال، و3 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال لمتابعة مطالب المصريين العاملين بهذه المنشآت، و36 لقاءً مع التجمعات العمالية.