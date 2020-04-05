النمسا تحذر من ارتفاع حالات العنف المنزلي جراء أزمة كورونا

حذرت وزيرة الاندماج والمرأة في النمسا سوزانا راب، من حدوث زيادة في حالات العنف المنزلي نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.وقالت "راب" - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد - إن الحكومة سوف تواصل توسيع الحملة ضد ارتفاع حالات العنف ضد المرأة الناتج عن الحجر المنزلي، مشيرة إلى ارتفاع حالات العنف في مارس إلى 961 حالة مقابل 874 في فبراير الماضي.وأوضحت الوزيرة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، سوف تتم حماية النساء من الشركاء العنيفين، مؤكدة عدم التسامح مع البلاغات في هذا الشأن.ولفتت إلى أن الخط الساخن تلقى بلاغات بزيادة 71% خلال أيام قليلة، متوقعة أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادات أوسع في بلاغات العنف العائلي.