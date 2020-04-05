10 إصابات جديدة بكورونا في البصرة العراقية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن حالتي شفاء ووفاة واحدة بمحافظة البصرة.وذكر إعلام دائرة الصحة في البصرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن العدد الكلي للحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة بالمحافظة أصبح 132 حالة، شفيت منها 38 حالة، فضلا عن 11 وفاة.وأعلنت الصحة العراقية عن شفاء 11 مصابًا من فيروس كورونا في مدينة السليمانية، وقال مدير عام الصحة في السليمانية صباح هورامي، في بيان، إن 11 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء في محافظة السليمانية، مضيفا أن إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس وصل إلى 62 حالة، وأن 33 آخرين يتلقون العلاج في المستشفى الخاص بالفيروس في المدينة.