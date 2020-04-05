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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائري الأسبق يتبرع بشهر من معاشه للمساهمة في مكافحة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:14 م
اليمين زروال
اليمين زروال
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قرر الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال التبرع بشهر من معاش تقاعده للمساهمة في الجهود الرامية لمكافحة وباء "كورونا" والحد من آثاره على المواطنين.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن زروال - الذي تقلد منصب رئيس الجمهورية بين عامي 1995 و1999 - أراد من خلال هذه اللفتة الرمزية تقديم دعمه ومساندته للجهود التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة هذا الوباء.

ودعا زروال كل المواطنين إلى احترام القواعد والإجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل القضاء على هذا الفيروس القاتل.

يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكوادر الرئاسة إضافة إلى أعضاء الحكومة الجزائرية قرروا أمس التبرع بشهر من رواتبهم للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار فيروس "كورونا" على المواطنين.

وبلغت الحصيلة الرسمية لضحايا فيروس كورونا حتى أمس 1251 حالة إصابة و130 وفاة، حسبما أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر.

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