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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تتسلم أول شحنة معدات طبية من الصين لمكافحة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:13 م
معدات طبية
معدات طبية
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تسلمت الجزائر أول شحنة معدات طبية قادمة من الصين، اليوم الأحد، على متن طائرتين تابعتين للجيش الجزائري، وذلك لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري أن بلاده ستواصل استلام وسائل ومعدات طبية خلال الأسابيع القادمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال حضوره بمطار هواري بومدين الدولي مراسم تسلم الشحنة برفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الطائرتين كانتا محملتين بـ 8،5 مليون كمامة وأقنعة من نوع (أف بي بي 2) خاصة بالأطباء، مشيرا إلى أن تكلفة هذه المعدات بلغت 4 ملايين و950 ألف دولار.

وأشار إلى أن هذه الشحنة هي البداية وأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة شراء منتجات طبية تتمثل في 100 مليون كمامة ومليون زي مخصص للأطباء و20 ألف مجمع للكشف عن الفيروس و20 ألف مجمع لنقل عينات الكشف.

ولفت إلى أنه في الفترة المقبلة سيتم أيضا اقتناء مختلف الأدوية والوسائل التي تمكن المستشفيات من التكفل بالمواطنين الذين يعانون من هذا الوباء، مؤكدا أن الجزائر ستتخلص من هذا الفيروس طال الزمن أم قصر.

ووجه جراد التحية لجهود الجيش الجزائري، حيث تمكنوا خلال 48 ساعة من التوجه إلى الصين والعودة بهذه الشحنة، وكذلك الطاقم الطبي وشبه الطبي وكل أعوان المستشفيات الذين يعملون دون هوادة من أجل التكفل بالمصابين.

وأرسل التحية لمختلف شرائح المجتمع الجزائري على المساعدة الكبيرة التي يقدمونها من خلال تضامنهم، إلى جانب الإدارات المحلية وكل المؤسسات الاقتصادية، سواء العامة أو الخاصة، مؤكدا أن الجميع مجند لإخراج البلاد من هذه الأزمة.

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