«التنمية المحلية»: «صوتك مسموع» تلقت 1447 رسالة عن مكافحة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 1447 رسالة خاصة بمكافحة فيروس كورونا، على مستوى المجالات المختلفة المتعلقة بمواجهة الفيروس كالمقاهي والمساجد والأفراح، ومتضرري العمالة اليومية.وأشار خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، إلى أن المبادرة تلقت منذ تدشينها حتى الأسبوع الأخير نحو 128 ألف رسالة منها 30 ألف شكوى تم حل 29 ألف شكوى منها، وتركزت الشكوى على القمامة، تليها الإشغالات ثم مخالفات البناء، ويأتي في المركز الأخير الفساد بنسبة 2.9%.وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزير وجه المحافظين بالحفاظ على كل الأراضي التي تم استردادها، موضحًا أن أي مواطن يواجه مشكلة أو حالة مخالفة يتواصل معهم عبر خدمة "واتس آب" على الرقم 01150606783.وأكد أن هناك التزامًا من المواطنين في كل المحافظات بقواعد حظر التجول بسبب فيروس كورونا، حيث إن السمة العامة هى الانضباط، منوهًا بأنه تم رصد 164 مخالفة لمطاعم من آلاف المطاعم الموجودة في مصر، وهى تعتبر حالات فردية، لافتًا إلى أن بعض الخدمات تعمل في وقت الحظر، مثل هيئات وشركات النظافة، ووحدات التدخل السريع، وكذلك خدمات الطرق، وسيارات نقل الأغذية والأدوية.