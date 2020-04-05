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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن مبادرة «حماية».. توزيع كراتين غذائية على قرى الفيوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:00 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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بدأت مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، ضمن مبادرة "حماية" التى تنظمها المؤسسة تحت رعاية مجلس الوزراء، وبإشراف الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر المتضررة من انتشار فيروس كورونا في قرى ومراكز محافظة الفيوم.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة "صناع الخير" للتنمية، إن مبادرة حماية نجحت بالتنسيق الكامل مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وباشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة في توزيع ١٠٥٠ كرتونة مواد غذائية على أهالي قرية" دار السلام بمركز طامية، وقرى قارون وأباظة بمركز يوسف الصديق، وقرى شكشوك وبو جنشو بمركز إبشواي، وقرى السنباط بمركز الفيوم، الحجر والغرق بمركز أطسا، بيهمو بمركز سنورس، وحي جنوب الفيوم" وتم التوزيع على الأسر الأكثر تضررًا من مخاطر انتشار فيروس كورونا "كوفيد- ١٩"

من جانبه أوضح حسن مصطفى المدير التنفيذى لمبادرة حماية أن المبادرة، ومنذ انطلاقها قبل أيام قليلة، نجحت في توزيع كراتين المواد الغذائية بالقرى الأكثر تضررا بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى توزيع حقائب الوقاية على الأهالي وعمال النظافة الذين أجبروا على النزول إلى عملهم وسط مخاطر فيروس كورونا، وجارى العمل على قدم وثاق لاستكمال التوزيع فى الفترة المقبلة فى جميع محافظات مصر، لمساندة مؤسسات الدولة للقضاء على الأزمة الحالية.

يذكر أن مبادرة "حماية" مبادرة مجتمعية تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، بهدف القيام بدور حيوي وعملى وفعال في دعم الشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والحد من الآثار السلبية الخطيرة لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة آلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين بشكل عام، من خلال توعية هذه الشرائح صحيًا وتزويدها بأدوات الوقاية الضرورية وتطهير منازلهم والمرافق العامة ودور العبادة بقراهم وأماكن معيشتهم، وتقديم دعم مادى لها يمكنها من تلبية احتياجاتها المعيشية الأساسية.

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