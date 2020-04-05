تايوان: يمكن لسائقى سيارات الأجرة رفض ركوب من لا يرتدى كمامة

أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم الأحد، أنه يمكن لسائقي سيارات الأجرة رفض ركوب الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه الحكومة القيود على النقل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأشار وزير الصحة تشين شيه شونج لوجود خطورة إضافية في سيارات الأجرة، حيث من المستحيل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.ويشار إلى أنه، منذ أمس الأول الجمعة، يمكن فرض غرامة على من يستقلون وسائل النقل العام لعدم ارتدائهم كمامات.وكانت تايوان قد سجلت ثمانى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة 363 حالة، كما سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس بجانب 54 حالة شفاء.