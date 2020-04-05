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محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موقع إلكتروني لمشاهدة جلسات علاج الإدمان

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:59 م
الإدمان
الإدمان
ولاء جمال
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استمرارًا لتقديم خدمات الدعم النفسى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق منذ قليل، بث جلسات مباشرة لمدة ساعتين من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا لتقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال إخصائيين متخصصين لدى الصندوق خاصة فى ظل التزام الكثير من متعافى الخط الساخن فى البقاء بمنازلهم خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الصندوق أنه لمشاهدة الجلسات المباشرة لعلاج الإدمان الدخول على موقع الصندوق
‏http:www.drugcontrol.org.egmediaNewsListItem_644.

وأضاف الصندوق، أنه جارٍ التنسيق مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن لاستقبال مرضى الإدمان في أماكن واسعة قبل دخولهم العيادات الخارجية لتلقي خدمات العلاج وفق جدول منظم مع دخول كل فرد بمفرده أثناء الكشف بالعيادة منعًا للتكدس.

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