«الضرائب»: سداد المستحقات نقدا أو بشيكات بالمأموريات وإلكترونيا فقط

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه الممولين من الأشخاص الطبيعيين، والذين سيقومون بسداد المستحقات الضريبية نقدًا أو بشيكات ورقية، سيكون عليهم السداد نقدًا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة، المأموريات فقط، أو إلكترونيا "أون لاين"، وعدم الذهاب للبنوك، لأنه لن يتم قبولها.وأوضح في بيان، أن المصلحة أصدرت منشورا عاما، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقدًا أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزاري 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات عـــــن العام المالي 2019 2020.وناشد رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على موقع المصلحة أسوة بالأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصًا على سلامتهم، وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات، بالإضافة إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونيا أيضًا، باستخدام البطاقات بأنواعها "ميزة، فيزا، ماستركارد"، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.وطالب عبدالقادر، من الأشخاص الطبيعيين عدم الانتظار للأيام الأخيرة لتقديم الإقرار لتجنب الازدحام وحفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أن هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الوطن تحتاج وبشدة إلى تضافر الجهود والإخلاص والجدية من الجميع في تلك الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها فيروس كرونا المستجد.