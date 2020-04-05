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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي وماكرون يناقشان هاتفيًا التعاون في أزمة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:51 م
السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
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صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الإفريقية، بناءً على ما تمت مناقشته أمس الأول بالقمة الإفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الإفريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.

كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.

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