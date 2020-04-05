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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مغنية أمريكية تهاجم حكومتها بسبب كورونا: مهزلة مطلقة وفشل

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:51 م
المغنية الأمريكية
المغنية الأمريكية بينك
منار إبراهيم
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هاجمت المغنية الأمريكية بينك، ولاياتها الأمريكية بسبب الإهمال الطبي خلال التعامل تجاه مفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت عن إصابتها بالفيروس وابنها مع متابعة طبيبها الخاص عبر الهاتف، والذي جعلهما يستمران في الحجر المنزلي لمدة أسبوعين حتى تحولت التحاليل من إيجابية إلى سلبية.

وأفادت تقارير عالمية أن بينك صرحت بإصابتها بالفيروس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "عندما بدأت الأعراض تظهر على وجيسون ابني البالغ من العمر 3 سنوات، قبل أسبوعين، كنا في عزلة بالمنزل ولم نخرج، إنها مهزلة مطلقة وفشل حكومتنا في عدم جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع، إن الاختبارات يجب أن تكون متاحة أكثر لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا".

وأضافت المغنية الأمريكية أنها تبرعت بمليون دولار موزعة بواقع نصف مليون دولار لكل من صندوق الطوارئ بمستشفى جامعة تيمبل، وصندوق أزمة الطوارئ في مدينة لوس أنجلوس، لمواجهة الفيروس، ووجهت الشكر لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، وفي العالم الذين يبذلون جهدا كبيرا لخدمة المرضى.

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