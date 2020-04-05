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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بالجيزة

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:49 م
ضبط شركة إنتاج فني
ضبط شركة إنتاج فني
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث المصنفات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني من ضبط شركة إنتاج فني غير مرخّصة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص) بإدارة وتشغيل (إحدى القنوات الفضائية) دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسرحيات، برامج حوارية) متخذًا من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، والخاص بإحدى شركات الإنتاج الفنى مقرًا لمزاولة نشاطه غير القانونى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة مقر القناة والتقابل مع (المدير المسئول عن شركة الإنتاج الفني، مقيم بمحافظة المنيا) وتبين من الفحص أن الشركة تمارس عملها بدون ترخيص من الجهات المعنية، وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة.

بالفحص، تبين عدم وجود القناة المشار إليها داخل المقر (محل الضبط) وتبين أنها تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، من خلال إحدى شركات الإعلام المملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بعقد إدارة وتشغيل.

وتمثلت مخالفات شركة الإنتاج في استخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وإدارة منشأة بدون ترخيص، ومخالفة قانون إحكام الرقابة على المصنفات بدون ترخيص من الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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