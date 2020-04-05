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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

منتمٍ سابق لجماعة إرهابية يعلن توبته (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:49 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لأحد الشباب المنتمين سابقًا لجماعة إرهابية، أعلن خلال الفيديو توبته وندمه على الانضمام لهذه الجماعة.

قال الشاب: "إحنا بنشوف الفخر لبلدنا التى أعلى من شأنها الرئيس عبدالفتاح السيسى"، موجهًا حديثه للرئيس: "ربنا يعلى مقامك ويعلى مراتبك وينصرك على أى حد يعاديك".

وأضاف: "أنا بفتخر واتشرف أن الرئيس عبدالفتاح رئيسى ورئيس لمصر، ومهما كنا مغيبين فإحنا رجعنا وعرفنا قيمة بلدنا، وقيمة الرئيس، أنت الرئيس العربى الوحيد الذى رفع رأسنا ورأس العرب فى أوروبا، يا سيادة الرئيس أنت تاج على رءوسنا".

ووجه حديثه للمصريين، قائلًا: "أنا بقولكم كلكم للمرة المليون، أنا آسف إذا كنت فى مرة زعلت من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو شلت منه، وهفضل أفتخر وأتشرف به لحد يوم مماتى".

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