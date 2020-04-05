ظهوره الأخير على الحدود الإسرائيلية.. اغتيال غامض لـ«على محمد يونس» القيادى بحزب الله

أفادت وسائل أجنبية بأن أحد قادة حزب الله يدعى علي محمد يونس اغتيل بشكل غامض في قرية في جنوب لبنان، وبحسب ما ورد عُثر على جثته في سيارة بعد ظهر أمس وبها طلقات نارية وطعنات، الطريق بين بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، وأُلقي القبض على مشتبه به، بدون تفاصيل.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله، إلا أنه وفقا لمصادر غير رسمية فقد كان هذا القيادي في حزب الله وهو من بلدة جبشيت مسئولا عن ملاحقة "العملاء والجواسيس".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن يونس كان يتابع متعاونين مع إسرائيل وكان مقرباً من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قامت الولايات المتحدة بتصفيته قبل أشهر. بينما كان يونس متورطا في مقتل أنطوان الحايك الذي قتل في الـ22 من الشهر الماضي في منطقة المية مية.

ونعى حزب الله يونس واصفاً إياه بشهيد مما يدل على أن لديه خلفيات نشاط خاص في صفوف الحزب، وبحسب التقارير فإن علي يونس كان برفقة شخص آخر بسيارة على طريق قعقية الجسر في الجنوب- على بعد نصف ساعة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

