12 ألف وفاة بكورونا في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، حيث وصلت الأعداد إلى 12.418، كما تخطت عدد الإصابات 130 ألف إصابة.من جانبه، أكد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانتشيث، أمس السبت، أن بلاده ستخفف القيود الاقتصادية المفروضة بمقتضى حالة الطوارئ بعد عطلات عيد الفصح حتى على الرغم من أن حالة العزل العام ستمدد إلى منتصف ليل 25 أبريل الجاري.