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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لمواجهة كورونا.. تعقيم 77 ألف مبنى وغلق 21 ألف منشأة مخالفة

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:39 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة والعمل على الحد من انتشار الفيروس.

وأشار التقرير الذي تناول الإجراءات المُتخذة حتى نهاية مارس 2020، إلى أن المُحافظات على مستوى الجمهورية، شهدت تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى، تضم المصالح الحكومية، ودور العبادة والمدارس والشوارع العامة، وأماكن التجمعات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف التقرير أنه في إطار التطبيق الصارم لإجراءات حظر التجوال، ومواصلة جهود المُتابعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد شهدت الفترة المشار إليها، غلق نحو 5 آلاف محل تُجاري مخالف لمواعيد الفتح والغلق، ومُصادرة "الشيشة" في نحو 7 آلاف مقهى وكافتيريا، قبل غلقها بالكامل، إلى جانب غلق نحو 7 آلاف مركز تعليمي، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية، وغلق 2374 ناديا وقاعة أفراح.

وكشف التقرير أن أكثر المحافظات التي شهدت تكثيفًا لعمليات التطهير والتعقيم للمباني هي المنوفية، والدقهلية، والشرقية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد، وجاءت الدقهلية كأعلى المحافظات من حيث غلق المحال التجارية المخالفة، بينما احتلت الغربية والشرقية وكفر الشيخ قائمة المحافظات الأعلى من حيث غلق المراكز التعليمية المخالفة، ومحافظتي المنوفية وكفر الشيخ من حيث عدد غلق قاعات الأفراح والنوادي المخالفة.

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