رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«دعوة الأوقاف»: مخالف إجراءات مواجهة كورونا ارتكب إثمًا (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:33 ص
الدكتور خالد غانم
الدكتور خالد غانم
ياسمين عباس
طباعة
قال الدكتور خالد غانم، مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، إنه لا بد على المواطن أن يحرص على النظافة الشخصية مع الحرص على عدم إيذاء الآخرين وتجنب الأوبئة، مشيرًا إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أوصى المسلمين خلال التعامل مع الأوبئة، خاصة خلال انتشار مرض الطاعون في فترة انتشار الإسلام، حيث قال: "إذا حل فى الأرض مرضًا فلا تذهبوا إليها ولا تخرجوا منها".

وأضاف خالد غانم، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أوضح للمسلمين كيف يتعاملون مع أى وباء أو طاعون، وأن يلتزموا بالحجر الصحى، وعدم الانتقال من بلد لأخرى.

وأوضح مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أن بعض الصحابة توفوا خلال فترة وباء الطاعون، حتى أوصى عمرو بن العاص بالذهاب للجبل والابتعاد عن أماكن المرض والأوبئة، والأخذ بالأسباب، منوها بأنه يجب على الإنسان الحفاظ على سلامة الآخرين فإذا بدا عليه أى أعراض للفيروس، يجب أن يتجنب الاختلاط بالآخرين، مؤكدًا أن الرسول قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، مضيفًا أن المسلم لا بد أن يحرص على نفسه وعلى غيره من الأذى.

وأوضح أن الشريعة والأديان كلها أوصت بضرورة حفظ النفس والحفاظ على الطهارة، مشيرًا إلى أن الرسول أوصى بضرورة تجنب الأوبئة والأمراض والحفاظ على النفس والمجتمع، ومن يخالف التعليمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد فقد ارتكب إثمًا كبيرًا.

موضوعات متعلقة

بالخطوات.. تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo للتواصل مع الطلاب

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

نجل سيدة «النجيلة» المتوفاة بكورونا: «الناس عاوزه تحطنا فى صفيحة زبالة»

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

السيسى يوجّه بسرعة الكشف على أطباء وممرضى ومرضى معهد الأورام

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

اليوم.. بدء صرف المعاشات حتى 2000 جنيه

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

روسى يقتل 5 من جيرانه بسبب ارتفاع أصواتهم

موقع إلكتروني يتصدي للمعلومات الخاطئة عن كورونا

جوجل تستخدم بيانات مكان المستخدمين لتحديد مدى الالتزام بقواعد التباعد

الطباعة المجسمة تدخل مجال صناعة أقنعة الوجه لحماية الأطباء من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد: كورونا سيكرس مفهوم وحدة النوع البشرى أدبيًا

عزة سلطان: كلما مرّ حادث جلل أسرع البعض لنحته

أحمد الشهاوي: الأدب بعد كورونا سيكون محمولا على روح الغرابة والتصوف

بحسب أعراض وفاته.. هل كان الإسكندر أول ضحايا «كورونا»؟