«دعوة الأوقاف»: مخالف إجراءات مواجهة كورونا ارتكب إثمًا (فيديو)

قال الدكتور خالد غانم، مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، إنه لا بد على المواطن أن يحرص على النظافة الشخصية مع الحرص على عدم إيذاء الآخرين وتجنب الأوبئة، مشيرًا إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أوصى المسلمين خلال التعامل مع الأوبئة، خاصة خلال انتشار مرض الطاعون في فترة انتشار الإسلام، حيث قال: "إذا حل فى الأرض مرضًا فلا تذهبوا إليها ولا تخرجوا منها".وأضاف خالد غانم، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أوضح للمسلمين كيف يتعاملون مع أى وباء أو طاعون، وأن يلتزموا بالحجر الصحى، وعدم الانتقال من بلد لأخرى.وأوضح مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أن بعض الصحابة توفوا خلال فترة وباء الطاعون، حتى أوصى عمرو بن العاص بالذهاب للجبل والابتعاد عن أماكن المرض والأوبئة، والأخذ بالأسباب، منوها بأنه يجب على الإنسان الحفاظ على سلامة الآخرين فإذا بدا عليه أى أعراض للفيروس، يجب أن يتجنب الاختلاط بالآخرين، مؤكدًا أن الرسول قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، مضيفًا أن المسلم لا بد أن يحرص على نفسه وعلى غيره من الأذى.وأوضح أن الشريعة والأديان كلها أوصت بضرورة حفظ النفس والحفاظ على الطهارة، مشيرًا إلى أن الرسول أوصى بضرورة تجنب الأوبئة والأمراض والحفاظ على النفس والمجتمع، ومن يخالف التعليمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد فقد ارتكب إثمًا كبيرًا.