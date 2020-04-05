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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

179 إصابة و4 وفيات بكورونا في ماليزيا

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:30 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت ماليزيا تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات لديها إلى 3662 حالة مصابة بالفيروس.

ويواجه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا صعوبات في مواجهة المرض، إذ يشهد أعلى عدد من حيث الإصابات في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات بما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 61 حالة حتى ظهر اليوم الأحد.

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