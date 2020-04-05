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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العربي لسيدات الأعمال» ينهي «رزقك في بيتك» لدعم 1000 أسرة

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:29 ص
العربي لسيدات الأعمال
العربي لسيدات الأعمال
أسماء إبراهيم
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أنهى المجلس العربي لسيدات الأعمال، فاعليات مبادرة "رزقك في بيتك"، والتي استهدفت العمالة المؤقتة والتي تضررت جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من حلال توفير التحتياجات الأساسية لأكثر من 1000 أسرة.

وقالت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، في بيان، إن المبادرة بدأت في منطقة حدائق أكتوبر، فيما تم التنسيق مع نقابتي الفنانين التشكليين والمهن الموسيقية، وبدعم من الدكتورة صفية القباني، نقيب الأولى، ونادية مصطفى، عضو مجلس إدارة الثانية، بتوزيع احتياجات 100 أسرة بمنطقة الأمل بأكتوبر.

وأضافت عصام، أن "رزقك في بيتك"، جاءت بالتعاون مع جمعية "مستقبلنا حلمنا"، وجمعية سكان 109، وفريق القصور الملكية المصرية بكلية إعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب بمشاركة عمار طارق أبوالركب وجاسر هشام وفرح صديق وجنة راشد، حيث تم صرف الاجتياجات الأساسية لأكثر من 200 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمقابر مدينة 6 أكتوبر.

وشددت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، على أن هناك ضرورة ملحة تستدعي تكاتف الجميع لدعم من تأثروا بوقف الأنشطة والحظر، وهو يأتي على عاتق رجال وسيدات الأعمال لتوفير الدعم لمن يستحقه للخروج من الأزمة، وهو مايشكل دعم حقيقي لكافة شرائح المواطنين ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.

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