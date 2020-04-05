رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» توجه بتقديم الدعم للطفلة ساجدة ضحية تعذيب والدتها

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:24 ص
ضحية تعذيب والدتها
ضحية تعذيب والدتها
ولاء جمال
طباعة
تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامله مع حالة الطفلة "ساجدة م ح" على مدار الأيام الماضية، والتى تم تداول قصتها على موقع التواصل الاجتماعي، حول قيام الأم بتعذيبها، وعلى أثرها قامت قوة من قسم شرطة إمبابة بالجيزة بالقبض على والدي الطفلة ساجدة، وتم تحرير محضر رقم ٦٧٤٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح إمبابة.

وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة بمستشفى التحرير العام بإمبابة، وتبين أنها تعانى من حروق بيدها اليسرى وكسر وتمزق فى أربطة الساق اليمنى وجروح فى الوجه، وذلك وفقا للكشف الطبى الشامل على الطفل.

ووجهت القباج الشكر للنائب العام وجهود النيابة العامة في تحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.

وأجرى الفريق دراسة حالة لأسرة الطفلة ساجدة، وتبين أن الأب يعمل عامل يومية فى جراج، والأم ربة منزل، وأقرت بأنها المسئولة عما حدث للطفلة، وهى كانت تترك الطفلة للجيران لرعايتها ولديها طفل آخر يدعى عبدالله، يبلغ من العمر سنة ونصف السنة.

وتابع الفريق تحقيقات النيابة العامة التى أصدرت قرارها بحبس والدى الطفلة ساجدة، وسحب الطفل عبدالله، وإيداعهما إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لمتابعة حاله الطفلين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسى لهما تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى.

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 5 أبريل 2020

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

حقيقة استخدام «التاميفلو» فى علاج فيروس كورونا

اليوم.. بدء صرف المعاشات حتى 2000 جنيه

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

السيسى يوجّه بسرعة الكشف على أطباء وممرضى ومرضى معهد الأورام

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

اليوم.. بدء صرف المعاشات حتى 2000 جنيه

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

روسى يقتل 5 من جيرانه بسبب ارتفاع أصواتهم

موقع إلكتروني يتصدي للمعلومات الخاطئة عن كورونا

جوجل تستخدم بيانات مكان المستخدمين لتحديد مدى الالتزام بقواعد التباعد

الطباعة المجسمة تدخل مجال صناعة أقنعة الوجه لحماية الأطباء من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد: كورونا سيكرس مفهوم وحدة النوع البشرى أدبيًا

عزة سلطان: كلما مرّ حادث جلل أسرع البعض لنحته

أحمد الشهاوي: الأدب بعد كورونا سيكون محمولا على روح الغرابة والتصوف

بحسب أعراض وفاته.. هل كان الإسكندر أول ضحايا «كورونا»؟