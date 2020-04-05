«القباج» توجه بتقديم الدعم للطفلة ساجدة ضحية تعذيب والدتها

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامله مع حالة الطفلة "ساجدة م ح" على مدار الأيام الماضية، والتى تم تداول قصتها على موقع التواصل الاجتماعي، حول قيام الأم بتعذيبها، وعلى أثرها قامت قوة من قسم شرطة إمبابة بالجيزة بالقبض على والدي الطفلة ساجدة، وتم تحرير محضر رقم ٦٧٤٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح إمبابة.وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة بمستشفى التحرير العام بإمبابة، وتبين أنها تعانى من حروق بيدها اليسرى وكسر وتمزق فى أربطة الساق اليمنى وجروح فى الوجه، وذلك وفقا للكشف الطبى الشامل على الطفل.ووجهت القباج الشكر للنائب العام وجهود النيابة العامة في تحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.وأجرى الفريق دراسة حالة لأسرة الطفلة ساجدة، وتبين أن الأب يعمل عامل يومية فى جراج، والأم ربة منزل، وأقرت بأنها المسئولة عما حدث للطفلة، وهى كانت تترك الطفلة للجيران لرعايتها ولديها طفل آخر يدعى عبدالله، يبلغ من العمر سنة ونصف السنة.وتابع الفريق تحقيقات النيابة العامة التى أصدرت قرارها بحبس والدى الطفلة ساجدة، وسحب الطفل عبدالله، وإيداعهما إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لمتابعة حاله الطفلين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسى لهما تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى.ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.