مايا مرسي: طبيبات مصر يخضن حربا ضد كورونا بقوة وشجاعة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الكادر الطبي المصري، وبالأخص طبيبات وممرضات مصر لدورهن الجليل خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر والعالم أجمع في ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد.وثمنت الدكتورة مايا مرسى -في بيان اليوم الأحد- الدور العظيم والتضحيات الغالية التى تقدمها طبيبات وممرضات مصر، مؤكدة أنهن يخضن الآن حربًا ضروسا ضد وباء جائح، ويتصدرن له بكل قوة وشجاعة، وفى الوقت الذى يلتزم جميع أفراد المجتمع منازلهم، تحارب الطبيبات والممرضات الوباء، تواصلن الليل بالنهار، مضحيات براحتهن وصحتهن وأمنهن.وأشارت إلى أن الممرضات يتحملن أعباء نفسية ثقيلة من خوف وقلق على أطفالهن وذويهن من أن يكن سببًا فى انتقال العدوى إليهم، مؤكدة أن التاريخ سوف يكتب هذه البطولات بحروف من نور، ولن ينسى الوطن هذا الدور العظيم والمشرف لهن، فكما كانت المرأة المصرية خط الدفاع الثالث عن الوطن فى ثورة 30 يونيو فالطبيبات والممرضات الآن هن خط الدفاع الثالث عن الوطن فى مواجهة هذا الوباء الجائح.