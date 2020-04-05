15 أبريل.. الحكم على 4 متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية

حجزت «جنايات القاهرة» قضية محاكمة 4 متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك والاستيلاء على 4 ملايين جنيه لجلسة 15 أبريل للحكم.تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: محسن.م، موظف مبيعات، هاني.م، مدير شركة، شيرين.ص، ووائل.ك.وكشف قرار الإحالة عن أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، التي تسهم فيها الدولة بنصيب، هي "كشوف حسابات للمُتهمين من الثاني حتّى الأخير وكذا كشف حساب للشّاهدة الخامسة، منسوب صدورها إلى بنك مصر لتنمية الصادرات"، وذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها، فقام بإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها بأختام نسبها زورًا لتلك الجهة.وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا المحررات بأن قدموها لبنك أبوظبي عن طريق الأول محتجين بما ثبت بها من بيانات.كما أضاف قرار الإحالة أن المتهمين توصلوا إلى الاستيلاء على 3 ملايين وستمائة وثمانين ألف جنيه من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال، بأن استعملوا طرقا احتيالية من شأنها إيهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون المتهمين من الثاني حتى الرابع لديهم حسابات ببنك مصر لتنمية الصادرات، وأحقيّتهم في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان تلك الحسابات المزورة، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الأول شرع في الاستيلاء على مبلغ 990 ألف جنيه من أموال بنك أبوظبي، الأول بطريق الاحتيال بأن استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون الشّاهدة الخامسة لديها حساب ببنك مصر لتنمية الصادرات وأحقيتها في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان ذلك الحساب المزور، لكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة.