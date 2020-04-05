رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

15 أبريل.. الحكم على 4 متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:22 ص
حبس
حبس
عادل عبدالعال
طباعة
حجزت «جنايات القاهرة» قضية محاكمة 4 متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك والاستيلاء على 4 ملايين جنيه لجلسة 15 أبريل للحكم.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: محسن.م، موظف مبيعات، هاني.م، مدير شركة، شيرين.ص، ووائل.ك.

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، التي تسهم فيها الدولة بنصيب، هي "كشوف حسابات للمُتهمين من الثاني حتّى الأخير وكذا كشف حساب للشّاهدة الخامسة، منسوب صدورها إلى بنك مصر لتنمية الصادرات"، وذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها، فقام بإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها بأختام نسبها زورًا لتلك الجهة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا المحررات بأن قدموها لبنك أبوظبي عن طريق الأول محتجين بما ثبت بها من بيانات.

كما أضاف قرار الإحالة أن المتهمين توصلوا إلى الاستيلاء على 3 ملايين وستمائة وثمانين ألف جنيه من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال، بأن استعملوا طرقا احتيالية من شأنها إيهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون المتهمين من الثاني حتى الرابع لديهم حسابات ببنك مصر لتنمية الصادرات، وأحقيّتهم في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان تلك الحسابات المزورة، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الأول شرع في الاستيلاء على مبلغ 990 ألف جنيه من أموال بنك أبوظبي، الأول بطريق الاحتيال بأن استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون الشّاهدة الخامسة لديها حساب ببنك مصر لتنمية الصادرات وأحقيتها في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان ذلك الحساب المزور، لكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

الأرصاد تكشف موعد استقبال فصل الصيف (فيديو)

نجل سيدة «النجيلة» المتوفاة بكورونا: «الناس عاوزه تحطنا فى صفيحة زبالة»

اليوم.. بدء صرف المعاشات حتى 2000 جنيه

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

السيسى يوجّه بسرعة الكشف على أطباء وممرضى ومرضى معهد الأورام

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

اليوم.. بدء صرف المعاشات حتى 2000 جنيه

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

روسى يقتل 5 من جيرانه بسبب ارتفاع أصواتهم

موقع إلكتروني يتصدي للمعلومات الخاطئة عن كورونا

جوجل تستخدم بيانات مكان المستخدمين لتحديد مدى الالتزام بقواعد التباعد

الطباعة المجسمة تدخل مجال صناعة أقنعة الوجه لحماية الأطباء من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد: كورونا سيكرس مفهوم وحدة النوع البشرى أدبيًا

عزة سلطان: كلما مرّ حادث جلل أسرع البعض لنحته

أحمد الشهاوي: الأدب بعد كورونا سيكون محمولا على روح الغرابة والتصوف

بحسب أعراض وفاته.. هل كان الإسكندر أول ضحايا «كورونا»؟