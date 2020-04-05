«بعد تشخيص سيلينا جوميز».. مشاهير يعانون «اضطراب ثنائي القطب»

- ما هو مرض اضطراب ثنائي القطب؟



- من الأشخاص الذين يصابون باضطراب ثنائي القطب؟



- مشاهير يعانون من الاضطراب ثنائي القطب:



- كاثرين زيتا جونز:



- ميل جيبسون:



-- روبين ويليامز:



- كيم نوفاك:



- جيم كاري:



- بن ستيلير:



أعلنت المغنية الأمريكية "سيلينا جوميز" عن رغبتها في جمع معلومات كافية عن مرض الاضطراب ثنائي القطب الذي شخصها به الأطباء مؤخرا، خلال بث مباشر مع صديقتها النجمة مايلي سايروس، وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن "سيلينا" أعلنت أنها أخيرا عرفت ما تعانيه منذ سنوات طويلة، وأكدت أنها ترغب في جمع أكبر قدر من المعلومات عن الحالة التي علمت بإصابتها بها أثناء زيارتها مستشفى ومركز ماكلين للأمراض النفسية وأبحاث علم الأعصاب.وأضافت سيلينا أنها شعرت بأحاسيس مختلطة ما بين خوف وراحة فور تشخيص حالتها، وقالت إنها شعرت بالراحة لأنها علمت أخيرًا سبب معاناتها من حالات اكتئابية ونوبات قلق لفترة طويلة، مؤكدة أنها لا تعلم شيئًا أبدًا عن هذه الحالة النفسية، وعن المرض قد يشعر العديد من الأشخاص بالاكتئاب من وقت إلى آخر، وهذا أمر طبيعي، لكن بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب فالأمر مختلف لأنهم يعانون من اكتئاب شديد لينتقلوا بعده إلى سعادة غير طبيعية، ومن هنا تم تسميته باضطراب ثنائي القطب.يعرف مرض اضطراب تنائي القطب باسم "الاكتئاب الهوسي"، مرض عقلي يتسبب بتقلبات مزاجية، فالأشخاص الذين يعانون منه يمرون بأوقات يشعرون خلالها بسعادة مفرطة وحيوية، وأوقات أخرى يعانون من كآبة وحزن شديد وكسل، ويعانوا من الاكتئاب والأوهام والهلوسات، ولكن هذه الأعراض تختلف من شخص لآخر، لكن معظمهم يعانون من أعراض الاكتئاب بشكل كبير، مقارنة بأعراض الهلوسة والأوهام.عادة ما يصيب مرض اضطراب ثنائي القطب الأشخاص في مرحلة المراهقة، ونادرًا ما يصيب الأطفال، كما أن النساء اللاتي يعانين منه تكون فترات الاكتئاب لديهن أطول مقارنة بالرجال، وكثير من الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب يدمنون الكحوليات أو المخدرات، وخاصة عند مرورهم بأوقات الهلوسة أو الاكتئاب، ولا يوجد سبب معروف ودقيق حول الإصابة به، إلا أن العوامل الوراثية تلعب دور بإضافة التغييرات العضوية في الدماغ أو الضغط النفسي الشديد كوفاة شخص عزيز.يعاني عدد من المشاهير أيضًا من هذا الاضطراب، ولم تكن جوميز وحدها من يعاني من هذا المرض فقبلها عانى عدد من المشاهير من هذا الاضطراب منهم:حصلت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة، وترشحت لجائزة جولدن جلوب، ثم شخص زوجها مايكل دوجلاس بالسرطان، مما أدى إلى اكتئابها لتتشخص بعدها بمرض اضطراب ثنائي القطب، وكتمت ذلك لسنوات قبل أن تعلن عن مرضها وتشجع الأشخاص على العلاج منه.أعلن الفنان العالمي ميل جيبسون عن معاناته من مرض اضطراب ثنائي القطب من خلال فيلم وثائقي عرض عام 2008، وبعدها تفرغ للإنتاج والإخراج، وحصل على لقب الرجل الأكثر جاذبية عام 1985.النجم العالمي الأمريكي روبين ويليامز الذي برع في أداء الكوميديا انتحر عن عمر 63 سنة من طريق الاختناق شنقًا، كان يشكو من الاكتئاب الحاد وتقلب المزاج، وقد شخص مرضه بالثنائي القطب، الى جانب أدويته كان يشرب الكحول ويتعاطى المخدرات ويشكو من مرض "الباركنسون"، فقد ولد وحيدًا لعائلة ميسورة وكان يحصل على كل شيء ما عدا الاهتمام من والديه، وكانت تشرف الخادمة على تربيته ووصف نفسه بالخجول والقصير والسمين والوحيد، وأراد أن يكون ممثل كوميدي ليلفت انتباه والدته إليه.الممثلة الأمريكية "كيم نوفاك"عرفت في الخمسينات من خلال أفلام هيتشكوك والتي وصفت بـ "الممثلة الغريبة الأطوار"، عانت كثيرًا من هذا المرض الذي اكتشفه الأطباء في عمر متقدم لها، عانت من تقلب المزاج والاضطراب والوسواس مما ساهم الى حد كبير في توقفها عن عملها والاكتفاء ببعض الادوار من وقت لآخر، بعد اكتشافها لطبيعة مرضها صرحت بأن والدها كان يعاني من انهيار عصبي متواصل ربما هو من فصيلة " الثنائي القطب" كما كشفت عن تعرضها للاغتصاب عندما كانت طفلة.النجم الكوميدي الشهير "جيم كاري" عاش وقت كبير من حياته وهو يتخبط بين التوتر وتقلب المزاج والكآبة المفرطة، فقد ولد لعائلة فقيرة مما اضطره الى ترك المدرسة في الخامسة عشرة من عمره والعمل لإعالة عائلته، في اوائل شبابه شخص مرضه "بالثنائي القطب" ووصف له علاج " البروزاك" الذي أبقاه على حاله من الحساسية المفرطة ونوبات القلق والانهيار العصبي، والغضب، الى أن قرر خوض المعركة ضد هذا المرض بنفسه بدون دواء من خلال قبوله بواقعه المرضي وثم تطوير نفسه في عمله الذي يبعده عن الأفكار السوداوية والابتعاد عن الكحول والمخدرات والاستمرار في اشغال نفسه وفي اضحاك الناس الذي هو حافزه الاساسي، والامر الذي ساعده بقوة هو اعتناقه فلسفة الطبيعة الروحية حيث أمضى فترة كبيرة وسط عشيرة هندية في جبال آريزونا تعلم خلالها الاستمتاع بالطبيعة والحياة والنظر بإيجابية الى كل شيء من خلال الادراك الحسي والروحاني لما تقدمه الطبيعة من جمال وقوة.بن ستيلر هو نجل والدين مشهورين في أداء أدوار الكوميديا في هوليوود، حاز على الشهرة في دوره في فيلم"Meet the Fucker" مع روبرت دو نيرو، كان يفقد أعصابه ويشكو من تقلب مزاجه، وشخص بمرض الثنائي القطب، والداه يشكوان من مرض الانهيار العصبي وجدته لوالدته انتحرت حين كانت امه في عمر الحادية عشرة مما جعلها تدمن الكحول ثم أدخلت سنة 1989 الى مصحة عقلية لإعادة التأهيل لتخرج منها عام 1995.