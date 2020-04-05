36 مليار جنيه حصيلة الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلى

كشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن وصول إجمالي حصيلة الشهادات البلاتينية عائد 15% إلى 36 مليار جنيه، مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وفق تصريح خاص لـ"الدستور".وأطلق البنك الأهلي المصري، شهادة ادخارية جديدة تعد هي الأعلى في القطاع المصرفي المصري، بسعر عائد 15% سنويا، ويتم صرفه شهريًا لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم ولتحقيق أعلى مستويات الاستفادة لهم.وتتاح تلك الشهادات وكذلك كافة الأوعية الادخارية للبنك الأهلي المصري بمختلف فروعه وكذلك فروع البنك للخدمة الإلكترونية، كما يؤكد البنك على أن كافة تلك الشهادات متاحة عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي، داعيا عملاءه لاستخدام كلا التطبيقين حفاظا على الصحة العامة للعاملين بفروع البنك وكذا حرصا على سلامه عملائه بمنع التكدس بالفروع تماشيًا مع سياسة الدولة الساعية لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.