«المالية» رمانة ميزان الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا





بدأت وزارة المالية حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،و ذلك بتوجيه 100 مليار جنيه لدعم الدولة في مواجهة الأزمة.

وزارة المالية

كما قررت وزارة المالية طبقا لتوجيهات رئاسيةرفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف حاليًا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، دعمًا للقطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية المقدمة إلى المواطنين.



كما سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريًا لحوالي 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تمت على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.



وسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% في بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، يستفيد منه أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.



الضرائب

كما قررت وزارة المالية توجيه مصلجة الجمارك لتشغيل الموانئ على مدار 24 ساعه لتسير الاعمال وتلبية احتياجات المواطن،فيما قررت مصلحة الضرائب مد فترة تقديم الاقرارات للافراد الطبيعية حتى 16 ابريل الجاري،و استقبال جميع الممولين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساء أثناء مدة فرض حظر التجوال.



كما أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشورا عاما بشأن سداد المستحقات الضريبية نقدًا أو بشيكات ورقية بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة "مأموريات مكاتب" دخل- قيمة مضافة، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقدًا أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالى 2019- 2020.



وزير المالية