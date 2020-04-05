رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نشاط فى أعمال الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:11 ص
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في بيان له، إن الميناء يشهد نشاطا على مدار الـ24 ساعة دون توقف، حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء، وأعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية، وحركة البضائع، ومراقبة الساحات، والنظام الإلكتروني، وتأمين الأفراد والمنشآت.

حيث بلغ عدد السفن العاملة بالميناء 39 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وسافرت 17 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 8 سفن، وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 38 ألف طن، أهمها البصل والبطاطس، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 85 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية، وبلغ عدد الحاويات الصادر 506 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 856 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 7201 شاحنة عامة من وإلى الميناء.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة، والمخازن، والساحات والأرصفة، والمباني، والسفن والوحدات البحرية، والاسطح والبضائع، والمعدات، وسيارات ركوب العاملين، ومكاتبهم، ومعداتهم وذلك علي مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

موضوعات متعلقة

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

بالخطوات.. تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo للتواصل مع الطلاب

حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 5 أبريل 2020

الأرصاد تكشف موعد استقبال فصل الصيف (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

السيسى يوجّه بسرعة الكشف على أطباء وممرضى ومرضى معهد الأورام

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

اليوم.. بدء صرف المعاشات حتى 2000 جنيه

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

روسى يقتل 5 من جيرانه بسبب ارتفاع أصواتهم

موقع إلكتروني يتصدي للمعلومات الخاطئة عن كورونا

جوجل تستخدم بيانات مكان المستخدمين لتحديد مدى الالتزام بقواعد التباعد

الطباعة المجسمة تدخل مجال صناعة أقنعة الوجه لحماية الأطباء من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد: كورونا سيكرس مفهوم وحدة النوع البشرى أدبيًا

عزة سلطان: كلما مرّ حادث جلل أسرع البعض لنحته

أحمد الشهاوي: الأدب بعد كورونا سيكون محمولا على روح الغرابة والتصوف

بحسب أعراض وفاته.. هل كان الإسكندر أول ضحايا «كورونا»؟