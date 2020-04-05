«لم يذكر قطر في أغنيته».. الجزيرة تشن هجومًا غريبًا على الجسمي

شنت قناة الجزيرة القطرية البوق الإعلامي للنظام القطري حربا غريبة وغير مبررة ضد المطرب الاماراتي حسين الجسمي، التي تمنى فيها السلامة لدول الخليج من فيروس كورونا، حيث اقتبس فيها كلمات من زعماء الخليج في أزمة كورونا، لكنه استثنى خطابات قطر من الأغنية.واتهمت الجزيرة القطرية الجسمي بأنه "صاحب الفأل السيئ"، الذي يصيب من يغني له، فيما رصدت القناة القطرية تغريدات لبعض الناشطين القطريين وهم ينتقدون الجسمي على موقع تويتر.يأتي هذا في اعقاب اطلاق الجسمي لأغنيته الاخيرة تحت عنوان "بنعدي"حيث يتمنى فيها السلامة لدول الخليج من فيروس كورونا المدمر.