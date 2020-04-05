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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«إيتيدا»: 5 تطبيقات لمحاصرة كورونا ودعم الأطقم الطبية

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:09 ص
إيتيدا
إيتيدا
طارق عتمان
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شاركت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، مع مجتمع التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، معلنة دعمها ورعايتها لهاكاثون ومسابقة "Wild Card" الذي تم تنظيمه عبر الإنترنت لمدة 3 أيام من 27 وحتى 29 من مارس، بهدف ابتكار حلول ومقترحات تكنولوجية تساهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة "Robusta" قد دعت الفرق والأفراد من مختلف أنحاء المنطقة للعمل على بناء مكونات مختلفة لنظام استجابة يساعد الأفراد ومؤسسات الأعمال على التعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجها المجتمعات نتيجة الأزمة الحالية.

وانضمت العديد من الهيئات الحكومية والمنظمات الخاصة ومجموعة من صناديق رأس المال المخاطر، ومسرعات الأعمال لدعم ورعاية المسابقة بهدف إيجاد حلول مبتكرة تساعد في الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمة.

وتساهم الهيئة، وفق بيان، في هذه المبادرة من خلال إتاحة عدد من الموارد والأدوات لدعم وخدمة الفرق والشركات الناشئة في تطوير وتنفيذ مشاريعهم وحلولهم المقترحة والتي قد تتطلب استخدام مجمعات إبداع الإلكترونيات والمتواجدة في القرية الذكية بالقاهرة، والمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية، والمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.

تقدم للمسابقة حوالي 117 تطبيق، وتم مشاركة الأفكار والمقترحات على المنصة الرقمية للمسابقة مع مجموعة مختارة من الموجهين والمحكمين لاختيار أفضل الحلول التي تدعم نظام الرعاية الصحية، وتخدم استمرارية الأعمال، وتساهم في حماية ووقاية المجتمع.

ووصل 30 تطبيق لنهائيات المسابقة حيث أسفرت تلك النهائيات عن فوز 5 تطبيقات متنوعة ومنتجات تكنولوجية تستهدف محاصرة الفيروس وتخفف من تداعيات أزمة نقص أدوات الوقاية للطواقم الطبية لتتأهل بذلك تلك التطبيقات للحصول على دعم الجهات المانحة والرعاة للمسابقة.

وتضم قائمة التطبيقات الفائزة تطبيق باسم "Reachout"، نفذه فريق "Methodology"، وحصل على المركز الأول وهو عبارة عن تطبيق منصة لإدارة نظام التوريد وعمليات الإمداد للمستلزمات الطبية بين الموردين والمصنعين والعملاء من المستشفيات أو الأفراد.

كما جاء بالمركز الثاني مقترحين مختلفين، الأول عبارة عن بجث مبدئي مقدم من فريق "Koy"، والذي يستهدف تطوير تكنولوجيا إنتاج الملابس الواقية (PPE) وخاصة الطبية مثل الكمامات وأقنعة الأوجه وأغطية الرأس، وذلك بإضافة طبقة من المادة المضادة للبلل (hydrophobic coating)، ما يعزز من حماية العاملين بالمجال الصحي ووقايتهم من كافة أنواع الفيروسات ويسمح بإعادة استخدام هذه الملابس أكثر من مرة ويساهم في حل مشكلة نقص الملابس الوقائية في مختلف دول العالم.

والمقترح الثاني الفائز بنفس المركز هو عبارة عن تطبيق على الهاتف المحمول طوره فريق "Koolmap" لخدمة الأفراد الذين لديهم أعراض الإصابة بالفيروس من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة للتحديد المبدئي لإصابتهم من عدمها، من خلال معالجة هذه الإجابات وكذلك تحديد أماكنهم للمنظمات الصحية وغيرها من المؤسسات المعنية لمحاصرة أماكن اشتباه الإصابة بالفيروس.

كما فاز بالمركز الثالث في المسابقة فريق "Avoid" عن تطبيق محمول يحدد المناطق الأمنة والخالية من الإصابات عن طريق جمع بيانات الحالة الصحية لمستخدمي التطبيق في هذه الأماكن مما يجنب فرض حظر التجول في كل الأماكن.

وفاز بنفس المركز أيضًا تطبيق لإدارة سلسة الموردين للقطاع الصحي بشكل فعال والذي قدمه فريق شركة"Glaveko".

وفي نفس السياق، أكدت الهيئة على استعدادها الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للحلول المقترحة ذات النماذج الأولية الفعالة، وذلك من خلال مجموعة البرامج والمبادرات المتنوعة والمعنية التي تقدمها الهيئة لمجتمع رواد الأعمال والمبتكرين.

جدير بالذكر أن كل مجمع من مجمعات إبداع الإلكترونيات الثلاث، والتي تم إنشاءها في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، يضم 4 مكونات رئيسية وهي مساحة عمل مشتركة، معمل إنترنت الأشياء "IoT Lab"، ومعمل تصنيع النماذج الأولية "Fab Lab"، ومعمل بوردات الدوائر المطبوعة "PCB Lab".

وتتطابق المجمعات الثلاثة في الإمكانيات المتاحة باستثناء معمل بوردات الدوائر المطبوعة بمجمع إبداع الإلكترونيات بالقرية الذكية والذي يركز فقط على عمليات اختبار وفحص وتصليح بوردات الدوائر المطبوعة.

وشددت الهيئة على التزامها الكامل بإرشادات السلامة والوقاية التي حددتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية وقرارات مجلس الوزراء والتي تسهدف ضمان الحماية وسلامة المواطنين.

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