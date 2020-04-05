«الوفد»: مساعدة إيطاليا للمرة الثانية رسالة تضامن من مصر للعالم

قال المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن ما يمر به العالم من كارثة وبائية بسبب انتشار فيروس كورونا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود الدولية من أجل مواجهته والقضاء عليه حفاظًا على أرواح ملايين البشر.وثمن مساعد رئيس الوفد، الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحجيم انتشار الفيروس، وكذلك ما تقدمه القاهرة من مساعدات إنسانية لبعض الدولة لمؤازرتها في محنتها للتغلب على هذا الفيروس اللعين.وأضاف "الجندي" -في بيان له اليوم الأحد، أن إرسال القاهرة طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير برفقة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، كهدية إلى إيطاليا، يؤكد مدى تفهم مصر وإدراكها لضرورة التكاتف والتضامن بين الشعوب، كما يعد ذلك رسالة واضحة للعالم كله أن مصر ستظل "أم الدنيا" مهما مرت به من أزمات أو تعثرات.وأشار إلى أن مصر من أولى الدول التي أعربت عن مساندتها وتضامنها مع الشعب الإيطالي في محنته وقامت مارس الماضي بإرسال شحنات طبية، كما قامت بإرسال شحنات مماثلة إلى الصين لمساندتها في تحجيم انتشار الفيروس، مما يعكس حرص الدولة المصرية على الوقوف بجانب الجميع لتخطى هذه الأزمة، والتأكيد على حرص القيادة السياسية على توطيد العلاقات بين مصر ودول العالم.ولفت إلى أن المعادن الحقيقية الأصيلة للشعوب تظهر وقت الشدائد، مما يؤكد عظمتها وقوتها، مؤكدا أن المساعدات الدولية التى أرسلتها القاهرة إلى بعض الدول لمواجهة هذا الوباء تبعث برسائل إنسانية عدة أهمها ضرورة التكاتف بين الشعوب، ومساندة بعضها البعض في أوقات المحن لنعبرها بسلام.