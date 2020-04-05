روسيا: كورونا يسجل 536 إصابة جديدة في 24 ساعة

أعلنت "هيئة حماية المستهلك " في العاصمة الروسية (موسكو)، اليوم الأحد، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في العاصمة الروسية وحدها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأشارت الهيئة- في بيان بهذا الصدد اليوم - إلى أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في (موسكو) وحدها إلى 3893 مصابا.وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس في العاصمة الروسية بلغ 129، بينما وصل عدد المتوفين 29 شخصا.وكانت السلطات الصحية الروسية قد أعلنت، أمس السبت أن العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد بلغ 4731 إصابة، و43 حالة وفاة، وأن أكثر من مائتي ألف شخص لا يزالون قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا".