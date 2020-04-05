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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جوجل تستخدم بيانات مكان المستخدمين لتحديد مدى الالتزام بقواعد التباعد

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:22 ص
جوجل
جوجل
وكالات
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تصدر شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل تقارير عن تحركات المستخدمين خلال تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لمساعدة مسؤولي الصحة في اتخاذ القرارات الحيوية لمكافحة الوباء. ونشرت الشركة أول أمس تقريرا أوليا باسم "تقارير حركة المجتمع في مواجهة كوفيد19-) والتي تستخدم بيانات غير محددة الهوية لأماكن المستخدمين من خلال هواتفهم لرسم مخططات لاتجاهات حركتهم.

وذكرت جوجل أن هذه التقارير يمكن أن تقدم "رؤية للتغيير الناتج عن قرارات العمل في المنزل والبقاء في المسكن وغير ذلك من السياسات الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس... هذه التقارير توضح شكل الحركة في متاجر التجزئة وأماكن الترفيه مثل المطاعم ومراكز التسوق إلى جانب أماكن مثل مراكز الترانزيت والمناطق السكنية".

تغطي التقارير بشكل أولي 131 دولة ومنطقة بما في ذلك الولايات الأمريكية الخمسين ولكن جوجل قالت إنها تعتزم إضافة المزيد من الدول والمناطق خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت جوجل إلى أن هذه التقارير يتم إعدادها من خلال "مجموعات بيانات مجمعة ومجهولة المصدر" يتم الحصول عليها من الأشخاص الذين يضبطون خيار "لوكيشن هيستوري" (متابعة الحركة) على وضع التفعيل في هواتفهم مضيفة أن الأصل في هذه الخاصية هو وضع الإغلاق.

وقالت الشركة إن هذه التقارير والبيانات بدون أي معلومات شخصية عن المستخدمين مثل هوية المستخدم أو قوائم الاتصال على هاتفه أو حركته الشخصية.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هذه التقارير ستكون متاحة للسلطات الصحية لفترة محدودة من الوقت لحين الانتهاء من مواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى أن التقارير ستوضح اتجاهات الحركة على مدى عدة أسابيع، حيث أن أحدث تقرير يرصد الحركة خلال فترة من 48 ساعة إلى 72 ساعة مضت.

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