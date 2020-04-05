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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:18 ص
الدولار
الدولار
راندا التوني
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ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم الأحد، ليستقر خلال تعاملات صباح الأحد في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
في البنك الأهلي

15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع

بنك مصر

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

ويفيد علم الاقتصاد والخبرة في الآونة الأخيرة إلى أن تلك الإجراءات ستلحق في نهاية المطاف الضرر بجميع الدول، على الأخص تلك الأكثر هشاشة. فالإجراءات المقيدة من جانب المصدرين تقلص الإمدادات العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويثير هذا فرض قيود جديدة على الصادرات لعزل الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى "تأثير مضاعف" على الأسعار العالمية، طبقا لتقايرير البنك الدولي.

و أضاف، إن مثل هذا التسلسل هو الأرجح في الأسواق المركزة فيما يتعلق بمنتجات طبية محددة. دعونا هنا نضرب مثالا، حيث تصدّر سبع دول 70% من أجهزة التنفس الصناعي على مستوى العالم - وهي ذات دور حيوي في علاج مصابي فيروس كورونا. وإذا حظرت دولة واحدة الصادرات، فإن الأسعار قد ترتفع 10% في الأمد القصير، وقد تصعد أكثر بكثير من ذلك إذا قامت بقية الدول بالرد.

وسيعاني قطاع الرعاية الصحية في الدول المستوردة فورا بسبب حالة الشح الناتجة وارتفاع الأسعار. وفي الدول الأفقر على وجه الخصوص، ومع محدودية الطاقة الإنتاجية المحلية، فإن فرض قيود على صادرات الأدوية والمعدات قد يكون مميتا. لكن المصدرين ربما يتكبدون خسارة في نهاية الأمر أيضا حين ترتفع الأسعار العالمية. وكما هو الحال في مُدَرَّج الملعب، إذا وقف جميع الحاضرين لكي يروا على نحو أفضل، فإن الجميع سيشعرون بالانزعاج كما أن لا أحد منهم سيحصل على رؤية أفضل. فالأسعار سترتفع أعلى من المطلوب، ولن تُوزع الإمدادات على نحو يتسم بالكفاءة والإنصاف.

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