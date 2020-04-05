استقرار سعر الدولار اليوم

ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم الأحد، ليستقر خلال تعاملات صباح الأحد في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.سعر الدولار اليومفي البنك الأهلي15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيعبنك مصر15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيعبنك القاهرة15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيعبنك الإسكندرية15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيعالبنك العربي الإفريقي الدولي15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيعالبنك التجاري الدولي15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيعويفيد علم الاقتصاد والخبرة في الآونة الأخيرة إلى أن تلك الإجراءات ستلحق في نهاية المطاف الضرر بجميع الدول، على الأخص تلك الأكثر هشاشة. فالإجراءات المقيدة من جانب المصدرين تقلص الإمدادات العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويثير هذا فرض قيود جديدة على الصادرات لعزل الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى "تأثير مضاعف" على الأسعار العالمية، طبقا لتقايرير البنك الدولي.و أضاف، إن مثل هذا التسلسل هو الأرجح في الأسواق المركزة فيما يتعلق بمنتجات طبية محددة. دعونا هنا نضرب مثالا، حيث تصدّر سبع دول 70% من أجهزة التنفس الصناعي على مستوى العالم - وهي ذات دور حيوي في علاج مصابي فيروس كورونا. وإذا حظرت دولة واحدة الصادرات، فإن الأسعار قد ترتفع 10% في الأمد القصير، وقد تصعد أكثر بكثير من ذلك إذا قامت بقية الدول بالرد.وسيعاني قطاع الرعاية الصحية في الدول المستوردة فورا بسبب حالة الشح الناتجة وارتفاع الأسعار. وفي الدول الأفقر على وجه الخصوص، ومع محدودية الطاقة الإنتاجية المحلية، فإن فرض قيود على صادرات الأدوية والمعدات قد يكون مميتا. لكن المصدرين ربما يتكبدون خسارة في نهاية الأمر أيضا حين ترتفع الأسعار العالمية. وكما هو الحال في مُدَرَّج الملعب، إذا وقف جميع الحاضرين لكي يروا على نحو أفضل، فإن الجميع سيشعرون بالانزعاج كما أن لا أحد منهم سيحصل على رؤية أفضل. فالأسعار سترتفع أعلى من المطلوب، ولن تُوزع الإمدادات على نحو يتسم بالكفاءة والإنصاف.